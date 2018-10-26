Росавтодор: Трассу Джубга — Сочи планируется открыть для движения 27 октября

На поврежденном участке трассы А-147 Джубга — Сочи в районе поселка Макопсе завершаются ремонтные работы

«В 18:30 на пострадавшем от стихии участке трассы А-147 в п. Макопсе начались работы по устройству дорожной одежды. После завершения этих работ при благоприятных погодных условиях движение на отрезке откроют уже завтра, 27 октября», — сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Ранее специалисты смонтировали защитное сооружение из сборных бетонных конструкций и восстановили земполотно дороги, на что ушло 2,2 тыс. кубометров фракции.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 25 октября в районе населенного пункта Макопсе стихия повредила мост — разрушила дорожное полотно и размыла одну из опор. Было разрушено около 200 кв. метров автодороги. Из-за высокого уровня воды специалисты не сразу смогли начать восстановительные работы.

После ЧП мост выглядел так. Восстановительные работы идут в круглосуточном режиме.