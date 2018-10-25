Главе МЧС и губернатору Кубани доложили об итогах аварийно-спасательного этапа в зоне ЧС: подтоплены более 1800 домов, эвакуированы более 370 человек
В Туапсе прошло заседание краевой комиссии по ликвидации ЧС под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, на котором обсудили обстановку в зоне подтоплений
«Можно говорить, что аварийно-спасательный этап в подтопленных территориях завершен, мы переходим к восстановительным работам», — заявил Кондратьев, поблагодарив глав муниципалитетов, сотрудников МЧС, полиции и оперативных служб за активность.
Он поручил завершить основные восстановительные работы в течение трех суток. Для того, чтобы пострадавшие оперативнее получили помощь, планируется значительно увеличить число комиссий, проводящих подворовые обходы.
Вице-губернатор Андрей Алексеенко доложил, что из-за циклона за 12 часов 24-25 октября выпало 229 мм осадков. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тыс. человек. В Туапсинском районе 836 подтоплены домов с населением 2445 человека, повреждены объекты инфраструктуры, нарушено водоснабжение и железнодорожное сообщение. В Апшеронском районе подтопило более 1 тыс. придомовых участков, вода зашла в 903 дома. В Сочи насчитывается 107 подтопленных жилых помещений.
По данным краевого управления МЧС, из зоны подтоплений отселено 377 человек, из них 186 детей, они размещены в шести пунктах временного размещения.
Сейчас активно ведутся работы по восстановлению проезда на автомобильных дорогах. Уже обеспечен проезд на Шаумянском перевале, где расчистили проезжую часть. Ремонтируется мост на подъезде к аулу Агуй-Шапсуг. На автодороге Майкоп — Туапсе очищена от мусора проезжая часть. Также устраняются повреждения моста через реку Цыпка. Продолжается восстановление энергоснабжения.
К ликвидации последствий происшествия привлечены около 1,5 тыс. человек и 330 единиц техники.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае действует режим ЧС. Из-за ливней подтопленными оказались 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. В результате стихии погибли два человека, еще трое пострадали.
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