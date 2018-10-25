РЖД предложили пассажирам в зоне ЧС на Кубани воспользоваться «Аэрофлотом» за счет компании

Компания «РЖД» предложила пассажирам, которые не могут выехать из зоны ЧС в Краснодарском крае, переждать время ремонта железной дороги в оплачиваемой гостинице или вылететь оттуда самолетом за счет компании

Предложение касается пассажиров, находящихся в пути из Адлера, Сочи, Туапсе, Горячего Ключа, Краснодара и станций, расположенных между ними, в период перерыва в движении поездов.

Тем, кто желает продолжить поездку поездом, за счет средств АО «ФПК» (дочки РЖД) предоставят гостиницу с питанием до возобновления железнодорожного сообщения. Потом пассажиру нужно будет обратиться в любую кассу ФПК от станции Адлер до станции Краснодар для оформления бесплатного билета. Свой билет можно вернуть без удержания комиссии.

Тем, кто готов улететь из указанных пунктов самолетом, ФПК оплатит билет на самолет ПАО «Аэрофлот российские авиалинии» до Москвы или Петербурга и дальше продолжить поездку поездом. Для подачи заявки нужно позвонить по номеру горячей линии 8(800)775-0000.

Если человек отказывается от поездки, он может сдать билет, и ему начислят 6000 баллов по программе РЖД Бонус.

Подробный порядок действий пассажиров размещен на сайте РЖД.

По прогнозам, на восстановление инфраструктуры для безопасного пропуска пассажирских поездов может потребоваться до трех суток. Компания просит пассажиров учитывать это при планировании своих поездок.