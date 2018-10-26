В Туапсинском районе восстановили дорогу к аулу Агуй-Шапсуг

Краснодарский край

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Дорожники восстановили транспортное сообщение с аулом Агуй-Шапсуг в Туапсинском районе Кубани

Разрушение дорожного полотна на мосту, связывающем населенный пункт с соседними территориями, произошло 25 октября в результате поднятия уровня ручья Агой. Около двух тысяч людей остались без транспортного сообщения с районом. 

Работы по очистки наносов и карча производили две подрядные организации и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

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Как сообщали Юга.ру, также в Туапсинском районе возобновили проезд по мосту через реку Цыпка, часть которого обрушилась 24 октября. Налажено кратчайшее сообщение Туапсе с Апшеронским районом и Майкопом.

Также в Туапсинском районе продолжается ликвидация последствия ЧС на дорогах: поселок Октябрьский — село Гунайка Четвертая, село Георгиевское — аул Большое Псеушхо, Шаумян-Терзиян, село Георгиевское — село Анастасиевка.

В Росавтодоре сообщили, что 27 октября планируется открыть движение по пострадавшему от стихии участку федеральной трассы Джубга — Сочи в п. Макопсе.

Дороги Туапсинский район

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