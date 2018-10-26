В Туапсинском районе восстановили дорогу к аулу Агуй-Шапсуг

Дорожники восстановили транспортное сообщение с аулом Агуй-Шапсуг в Туапсинском районе Кубани

Разрушение дорожного полотна на мосту, связывающем населенный пункт с соседними территориями, произошло 25 октября в результате поднятия уровня ручья Агой. Около двух тысяч людей остались без транспортного сообщения с районом.

Работы по очистки наносов и карча производили две подрядные организации и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе краевой администрации.