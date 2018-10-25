На заправках Сочи образовались пробки из десятков машин

Краснодарский край

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На заправках Сочи 25 октября образовались пробки из десятков машин, в некоторых точках ограничивают продажу топлива

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На заправочных станциях в центре курорта в очереди стоят десятки машин. На некоторых заправках вынуждены ограничить отпуск бензина в одни руки. Цена на ГСМ за прошедшие сутки не поднялась.

«Запасов горюче-смазочных материалов должно хватить на время ремонта дорог, разрушенных стихией», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Юрий Усачев объяснил порталу Юга.ру, что запасов горюче-смазочных материалов в городе достаточно.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Краснодарском крае прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах.

В районе поселка Макопсе повредился мост. На трассу сошли сели в поселках Аше и Советквадже. Из-за стихии задержали более 30 поездов.

В Гидрометцентре пояснили причину ливней, вызвавших подтопления в Краснодарском крае. Согласно прогнозам, сильные дожди на Кубани и в Адыгее будут идти до выходных.

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