На заправках Сочи образовались пробки из десятков машин
На заправках Сочи 25 октября образовались пробки из десятков машин, в некоторых точках ограничивают продажу топлива
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На заправочных станциях в центре курорта в очереди стоят десятки машин. На некоторых заправках вынуждены ограничить отпуск бензина в одни руки. Цена на ГСМ за прошедшие сутки не поднялась.
«Запасов горюче-смазочных материалов должно хватить на время ремонта дорог, разрушенных стихией», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
Начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Юрий Усачев объяснил порталу Юга.ру, что запасов горюче-смазочных материалов в городе достаточно.
Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Краснодарском крае прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах.
В районе поселка Макопсе повредился мост. На трассу сошли сели в поселках Аше и Советквадже. Из-за стихии задержали более 30 поездов.
В Гидрометцентре пояснили причину ливней, вызвавших подтопления в Краснодарском крае. Согласно прогнозам, сильные дожди на Кубани и в Адыгее будут идти до выходных.
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В Сочи массовые очереди на АЗС. Дорога из Туапсе закрыта как минимум до 27 октября. Ж/д сообщение, как известно, прервано. Автовладельцы в ожидании топливного дефицита и спешат запастись бензином для поездок и электрогенераторов. Местами продажу уже ограничили 20 литрами в одни руки. via @ramzai_krd. #Сочи #ЧПСочи #ЧПТуапсе #Мокропокалипсис #typodar
На заправках Сочи образовались пробки из десятков машин
В некоторых точках ограничивают продажу топлива
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