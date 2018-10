На заправках Сочи образовались пробки из десятков машин

View this post on Instagram

В Сочи массовые очереди на АЗС. Дорога из Туапсе закрыта как минимум до 27 октября. Ж/д сообщение, как известно, прервано. Автовладельцы в ожидании топливного дефицита и спешат запастись бензином для поездок и электрогенераторов. Местами продажу уже ограничили 20 литрами в одни руки. via @ramzai_krd. #Сочи #ЧПСочи #ЧПТуапсе #Мокропокалипсис #typodar