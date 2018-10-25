В Гидрометцентре пояснили причину ливней, вызвавших подтопления в Туапсинском районе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сильные ливни в Краснодарском крае возникли из-за теплой погоды и высокой влажности

По его словам, сильные дожди, из-за которых реки могут выходить из берегов, характерны для юга европейской территории России в августе и сентябре. Но это редкое явление для октября и может быть следствием глобального потепления климата.

Представитель Гидрометцентра пояснил, что сейчас над европейской территорией низкое давление — до 725-724 мм ртутного столба. В связи с этим происходит интенсивное облакообразование.

«Дожди сейчас идут практически повсеместно. Но там, где воздух холодный, они умеренные. На юге тепло, влаги много, вот она и выходит на поверхность в виде очень интенсивных осадков», — рассказал Вильфанд «Российской газете».