В Гидрометцентре пояснили причину ливней, вызвавших подтопления в Туапсинском районе

Краснодарский край

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сильные ливни в Краснодарском крае возникли из-за теплой погоды и высокой влажности

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По его словам, сильные дожди, из-за которых реки могут выходить из берегов, характерны для юга европейской территории России в августе и сентябре. Но это редкое явление для октября и может быть следствием глобального потепления климата.

Представитель Гидрометцентра пояснил, что сейчас над европейской территорией низкое давление — до 725-724 мм ртутного столба. В связи с этим происходит интенсивное облакообразование.

«Дожди сейчас идут практически повсеместно. Но там, где воздух холодный, они умеренные. На юге тепло, влаги много, вот она и выходит на поверхность в виде очень интенсивных осадков», — рассказал Вильфанд «Российской газете».

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Как писали Юга.ру, после ливней 24 октября в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах оказались подтопленными 30 населенных пунктов. В Туапсинском районе ввели режим ЧС, энергетиков перевели на усиленный режим работы.

В районе населенного пункта Макопсе в результате дождей оказался поврежденным мост. На трассу сошли сели в поселках Аше и Советквадже.  Из-за потопа задержали более 15 поездов, следующих в Сочи. 

По предварительной информации, из-за стихии на Кубани погибли два человека, еще трое пострадали.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди в Краснодарском крае и Адыгее будут идти до выходных. Спасатели Адыгеи предупредили жителей о том, что паводковая волна может дойти до республики в течение суток.

Сочи Стихийные бедствия Туапсинский район

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