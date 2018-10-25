На Кубани из-за подтопления стало больше задержанных поездов

РЖД 25 октября сообщили об увеличении числа поездов, которые задерживаются из-за подтопления в Сочи и Туапсе

По состоянию на 12:00, задерживается 31 поезд. Время задержки — от 1 до 18 часов. Пассажирам задержанных поездов выдают бутилированную воду, на вокзалах Краснодара, Туапсе, Горячего Ключа и в самих поездах организовано горячее питание. Пассажиров с детьми разместили в комнатах отдыха на вокзалах. Группа детей, возвращавшихся на поезде с отдыха, была размещена в пункте временного размещения лагеря «Орленок».

Пассажирские поезда из Адлера и Сочи временно отменены. Поезда, направляющиеся в обратную сторону, проследуют только до Краснодара.

Всю оперативную информацию о времени прибытия и возможных задержках поездов можно узнать по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00, сообщает пресс-служба СК ЖД.