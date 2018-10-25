Задержанного вице-мэра Сочи не смогли привезти в суд из-за подтопления
Находящегося под следствием и.о. вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера не могут привезти в Краснодар на суд по избранию меры пресечения
Источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что неизвестно, когда состоится заседание — транспортное сообщение между Краснодаром и Сочи нарушено из-за подтопления. В частности, есть проблемы с железной дорогой.
Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Краснодарском крае прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. Из-за стихии задержали более 15 поездов до Адлера.
По прогнозам, дожди на Кубани будут продолжаться до выходных.
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Бомбергера, возглавляющего департамент строительства мэрии Сочи, подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, он незаконно выдал компании «Ливадия» разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав таким образом угрозу возникновения ЧС. Его задержали 24 октября. Глава СК Александр Бастрыкин распорядился, чтобы дело Бомбергера расследовали в центральном аппарате ведомства.
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