Задержанного вице-мэра Сочи не смогли привезти в суд из-за подтопления

Находящегося под следствием и.о. вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера не могут привезти в Краснодар на суд по избранию меры пресечения

Источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что неизвестно, когда состоится заседание — транспортное сообщение между Краснодаром и Сочи нарушено из-за подтопления. В частности, есть проблемы с железной дорогой.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Краснодарском крае прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. Из-за стихии задержали более 15 поездов до Адлера.

По прогнозам, дожди на Кубани будут продолжаться до выходных.