Бастрыкин передал дело вице-мэра Сочи Бомбергера в центральный аппарат СКР
Уголовное дело в отношении вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера, подозреваемого в превышении полномочий, будет расследоваться в центральном аппарате СК РФ
Об этом распорядился глава ведомства Александр Бастрыкин. Это сделано «в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования», отметили в пресс-службе СК РФ. Кроме того, следователи проверят законность других решений Бомбергера.
«Председатель СК России поручил разработать план расследования и провести комплекс необходимых следственных действий, направленных как на фиксацию доказательств совершенного преступления, так и на проверку законности других принятых чиновником решений», — сообщили в СКР.
Как сообщали Юга.ру, Бомбергера, который также возглавляет департамент строительства мэрии Сочи, подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, он незаконно выдал компании «Ливадия» разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав таким образом угрозу возникновения ЧС.
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Чиновника задержали 24 октября. Также к преступлению, связанному со строительством этого дома, причастны глава департамента архитектуры Владимир Малов (не проверил, соответствует ли многоэтажка требованиям технических и градостроительных регламентов и согласовал мировой договор с застройщиком), директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский (заключил договор на подключение незаконно построенной многоэтажки к сетям водоснабжения на безвозмездной основе) и арестованный в апреле первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит (необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома, который подлежал сносу).
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