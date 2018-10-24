Бастрыкин передал дело вице-мэра Сочи Бомбергера в центральный аппарат СКР

Уголовное дело в отношении вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера, подозреваемого в превышении полномочий, будет расследоваться в центральном аппарате СК РФ

Об этом распорядился глава ведомства Александр Бастрыкин. Это сделано «в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования», отметили в пресс-службе СК РФ. Кроме того, следователи проверят законность других решений Бомбергера.

«Председатель СК России поручил разработать план расследования и провести комплекс необходимых следственных действий, направленных как на фиксацию доказательств совершенного преступления, так и на проверку законности других принятых чиновником решений», — сообщили в СКР.

Как сообщали Юга.ру, Бомбергера, который также возглавляет департамент строительства мэрии Сочи, подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, он незаконно выдал компании «Ливадия» разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав таким образом угрозу возникновения ЧС.