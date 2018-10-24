В Сочи задержали вице-мэра и главу департамента архитектуры

Краснодарский край

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В Сочи задержали вице-мэра, директора департамента строительства Ивана Бомбергера и главу департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова

Эту информацию 24 октября порталу Юга.ру подтвердил источник в мэрии Сочи.

«В кабинетах Бомбергера и Малова проведены следственные действия. Процессуальный статус нам сообщен не был», — сказал источник.

В апреле уже появлялась информация в СМИ, что в Сочи Ивана Бомбергера задержали. Однако администрация города не подтвердила эту информацию.

Как собщали Юга.ру, в администрации Сочи 17 октября провели обыски. После них стало известно о задержании первого вице-мэра Сергея Юрина, бывшего замглавы города Анатолия Рыкова и адвоката Александра Литвинова. Администрация Сочи прокомментировала задержание чиновника и бывшего госслужащего. Позже Юрина, Рыкова и несколько их сообщников арестовали по обвинению в коррупции.

Исполняющим обязанности первого замглавы курорта стал начальник правового департамента администрации Сочи Константин Михальков.

В апреле задержали первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита. Позже его арестовали по делу о незаконной выдаче разрешения на строительство жилого дома. 

Кто такой Иван Бомбергер

Иван Бомбергер родился в 1970 году в Казахстане. В 1993 году окончил Акмолинский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», в 2001 году — Краснодарский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Кандидат исторических наук.

С 2000 по 2013 год Бомбергер служил в краснодарском УФСИН. С мая 2013-го по ноябрь 2014 года занимал должность директора департамента строительства Сочи. Затем его назначили замглавы курорта. С января 2015 года он стал совмещать посты главы департамента строительства Сочи и вице-мэра.

Кто такой Владимир Малов

Владимир Малов родился в 1986 году. В 2009 году он окончил Волгоградский государсвтенный архитектурно-строительный университет по специальности «Архитектура». Директором департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Сочи Малов стал в апреле 2017 года.

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