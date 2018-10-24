Нурмагомедову вернули половину гонорара за бой с МакГрегором и продлили дисквалификацию

Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение вернуть российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову 50% гонорара за бой с ирландцем Конором МакГрегором

Как сообщает сайт MMAFighting , всего Нурмагомедов заработал за бой порядка $5-6 млн с учетом дополнительных выплат, включая проценты от продаж трансляции по системе pay-per-view. Бой стал рекордным для организации по количеству проданных платных трансляций.

Гонорар Нурмагомедова за этот поединок составил $2 млн. Таким образом, ему возвращают миллион долларов. Еще один миллион должен остаться у комиссии до окончания разбирательств.

Как сообщали Юга.ру, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора за чемпионский титул UFC состоялся 6 октября в Лас-Вегасе и завершился победой дагестанского спортсмена. После того, как соперник сдался, Хабиб покинул октагон и напал на членов команды ирландца из-за оскорблений в свой адрес. В результате массовой драки с участием полиции арестовали трех человек, включая менеджера Нурмагомедова.

Президент UFC Дэйна Уайт не стал вручать победителю пояс, чтобы избежать беспорядков, и заявил о возможной дисквалификации Нурмагомедова.

Позже он рассказал, что дагестанца признали чемпионом и отдали пояс, однако за инцидент после поединка его могут оштрафовать на 250 тыс. долларов и отстранить от боев в США на полгода.

Атлетическая комиссия штата Невада временно дисквалифицировала Нурмагомедова и МакГрегора с 15 октября.