В Сочи задержали директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского

Эту информацию подтвердил порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах. В пресс-службе предприятия Юга.ру рассказали, что 24 октября были проведены следственные действия, содержание которых неизвестно.

«Предприятие продолжает работу в обычном режиме. На сегодня в Сочи объявлено штормовое предупреждение, контролируем ситуацию», — сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что Винарский руководит сочинским «Водоканалом» с 2017 года.