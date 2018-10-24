В Сочи задержали директора МУП «Водоканал»

Краснодарский край

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В Сочи задержали директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского

Эту информацию подтвердил порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах. В пресс-службе предприятия Юга.ру рассказали, что 24 октября были проведены следственные действия, содержание которых неизвестно.

«Предприятие продолжает работу в обычном режиме. На сегодня в Сочи объявлено штормовое предупреждение, контролируем ситуацию», — сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что Винарский руководит сочинским «Водоканалом» с 2017 года.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября стало известно, что в Сочи задержали вице-мэра, директора департамента строительства Ивана Бомбергера и главу департамента архитектуры Владимира Малова.

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