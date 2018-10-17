В Сочи задержали вице-мэра и бывшего замглавы города — «Коммерсантъ»

В Сочи задержали вице-мэра Сергея Юрина и бывшего замглавы города, заместителя директора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова

В администрации Сочи провели обыски. После этого и были задержаны Юрин и Рыков, написал 17 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В Краснодаре также задержали адвоката Александра Литвинова. Все трое проходят по одному и тому же делу, связанному с деятельностью мэрии курорта.

В пресс-службе администрации Сочи порталу Юга.ру сообщили, что официальной информацией о задержании Юрина и Рыкова не обладают. «Что касается Анатолия Рыкова, он уже не работает в администрации Сочи. Что касается Сергея Юрина, мы готовы сказать, что сегодня он на работе отсутствовал, обязанности главы города исполнял заместитель мэра Иван Бомбергер. Причины отсутствия Юрина нам пока не ясны. Если есть какие-либо сведения о том, что этой причиной могло быть задержание, то это вопрос к правоохранителям», — пояснили в пресс-службе. В пресс-службах краевого ГУ МВД и регионального СУ СК рассказали, что не имеют информации о задержании чиновника и бывшего госслужащего, а также не занимаются расследованием такого уголовного дела.

Как сообщали Юга.ру, 18 апреля задержали первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита. Позже его арестовали по делу о незаконной выдаче разрешения на строительство.

Кто такой Сергей Юрин

Сергей Юрин занимал пост заместителя главы Сочи с 2009 года. Он отвечал за сферы финансового контроля, правовых и земельно-имущественных отношений. С августа 2018 года Юрин был первым вице-мэром курорта.

Кто такой Анатолий Рыков