В Сочи задержали первого вице-мэра курорта Чермита

Правоохранительные органы задержали первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита

В здании городской администрации 18 апреля прошли следственные действия, в том числе выемка документов в кабинете первого вице-мэра. Постановления о привлечении Чермита в качестве подозреваемого к какому-либо делу не было представлено, поэтому неизвестно, в чем подозревается чиновник. В ближайшее время суд назначит ему меру пресечения.

По данным «Коммерсанта», Чермит фигурирует в уголовном деле о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) в ситуации с самовольно построенным жилым домом. Правоохранительные органы считают, что вице-мэр незаконно выдал документы на объект.

Чермит занимает пост заместителя главы Сочи с 2016 года, курирует городское хозяйство, земельный контроль, борьбу с незаконным строительством.

Источник в мэрии Сочи подтвердил Юга.ру информацию о задержании чиновника.