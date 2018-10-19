Администрация Сочи прокомментировала задержание первого вице-мэра и бывшего замглавы города
Администрация Сочи 18 октября прокомментировала задержание первого вице-мэра Сергея Юрина и бывшего замглавы города Анатолия Рыкова
В мэрии выразили надежду, что расследование уголовного дела против чиновников будет объективным и справедливым.
«Уверены, что расследование этого дела будет объективным и справедливым. Учитывая требования действующего законодательства, мы призываем воздержаться от публичных скоропалительных выводов в отношении задержанных до установления их вины приговором суда, вступившим в законную силу», — прокомментировал журналистам представитель пресс-службы мэрии Сочи.
Он отметил, что администрация города готова содействовать правоохранительным органам и следователям для установления всех обстоятельств.
Как сообщали Юга.ру, 17 октября стало известно, что в мэрии Сочи провели обыски. После этого задержали первого вице-мэра Сергея Юрина и бывшего замглавы города, заместителя директора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова. В Краснодаре также задержали адвоката Александра Литвинова. По предварительной информации, все трое задержанных проходят по одному и тому же делу, которое связано с деятельностью администрации курорта.
18 апреля задержали первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита. Позже его арестовали по делу о незаконной выдаче разрешения на строительство.
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