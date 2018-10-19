Администрация Сочи прокомментировала задержание первого вице-мэра и бывшего замглавы города

Администрация Сочи 18 октября прокомментировала задержание первого вице-мэра Сергея Юрина и бывшего замглавы города Анатолия Рыкова

В мэрии выразили надежду, что расследование уголовного дела против чиновников будет объективным и справедливым.

«Уверены, что расследование этого дела будет объективным и справедливым. Учитывая требования действующего законодательства, мы призываем воздержаться от публичных скоропалительных выводов в отношении задержанных до установления их вины приговором суда, вступившим в законную силу», — прокомментировал журналистам представитель пресс-службы мэрии Сочи.

Он отметил, что администрация города готова содействовать правоохранительным органам и следователям для установления всех обстоятельств.