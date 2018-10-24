СКР опубликовал видео обысков в Сочи в рамках уголовных дел о коррупции
Следственный комитет России 24 октября опубликовал видео обысков в Сочи
Сотрудники Следственного комитета России проводят масштабные следственные действия в рамках уголовных дел о коррупции в Сочи, пишет «Интерфакс». О каких фигурантах идет речь, правоохранители не уточнили. Они отметили, что более подробная информация появится позже.
На ютуб-канале ведомства опубликовали видео обысков.
Как писали Юга.ру, 17 октября прошли обыски в администрации Сочи, после чего задержали первого вице-мэра Сергея Юрина, бывшего замглавы города Анатолия Рыкова и адвоката Александра Литвинова. Позже их и еще нескольких чиновников арестовали по подозрению в коррупции.
24 октября в Сочи задержали вице-мэра Ивана Бомбергера и главу департамента архитектуры Владимира Малова, процессуальный статус задержания пока неизвестен. Также задержали директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского.
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