СК РФ опубликовал видео с керченским колледжем после взрывов и стрельбы
Появилось видео с места происшествия в Керчи
Председатель СК России Александр Бастрыкин приехал в Крым в связи с массовым убийством в Керченском политехническом колледже. Сейчас следователи работают на месте происшествия, сообщает пресс-служба СК РФ.
Бастрыкин заявил, что СК РФ изучит, какая обстановка складывалась вокруг Рослякова: его семью, отношения с близкими родственниками и друзьями.
Также необходимо установить, находилась ли его семья в опасном социальном положении и был ли парень агрессивным. Кроме того, следователи проверят работу профильных служб и медицинских работников: принимали ли они меры для предупреждения и устранения тревожных сигналов со стороны молодого человека.
«Важно выяснить причину агрессии нападавшего», — сказал Бастрыкин.
Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керчи 18-летний студент открыл стрельбу и устроил взрыв в политехническом колледже. СК установил личность подозреваемого, им оказался Владислав Росляков. Его тело нашли в здании колледжа, он покончил с собой.
По последним данным, погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Среди погибших был житель Темрюкского района Кубани, еще девять человек из региона пострадали.
В Крыму с 18 октября объявили трехдневный траур. В Краснодарском крае днем траура объявили 19 октября.
После трагедии в Керчь приехала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она встретилась с шестью пострадавшими, которые находятся в больнице.
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