СК РФ опубликовал видео с керченским колледжем после взрывов и стрельбы

Появилось видео с места происшествия в Керчи

Председатель СК России Александр Бастрыкин приехал в Крым в связи с массовым убийством в Керченском политехническом колледже. Сейчас следователи работают на месте происшествия, сообщает пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин заявил, что СК РФ изучит, какая обстановка складывалась вокруг Рослякова: его семью, отношения с близкими родственниками и друзьями.

Также необходимо установить, находилась ли его семья в опасном социальном положении и был ли парень агрессивным. Кроме того, следователи проверят работу профильных служб и медицинских работников: принимали ли они меры для предупреждения и устранения тревожных сигналов со стороны молодого человека.

«Важно выяснить причину агрессии нападавшего», — сказал Бастрыкин.