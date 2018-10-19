Патриарх Кирилл предупредил, что гаджеты воспитывают в детях стремление постоянно получать удовольствие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о своем отношении к тотальному увлечению детей гаджетами

Глава Русской православной церкви 19 октября принял участие в VIII Общецерковном съезде по социальному служению в Москве. Во время выступления он назвал злоупотребление электронными играми и погружение в них детей огромной ошибкой родителей и огромной задачей, с которой борется государство.

Предстоятель РПЦ предложил представить, что было бы, если бы наши предки ориентировались на удовольствия, а не на подвиги.

«Если следующее поколение будет воспитано в стремлении постоянно получать удовольствие, то мы многого лишимся», — считает патриарх.

У ребенка, который большую часть времени уделяет получению удовольствия, формируются «устойчивые наклонности: удовольствие — это главное», приводит слова патриарха «Инферфакс» .

По мнению патриарха Кирилла, когда ребенок играет в гаджете — это «очень плохой синдром», и необходимо постараться ввести детей в режим, когда получение удовольствия не является приоритетом.

Напомним, в январе 2018 года предстоятель Русской православной церкви в интервью рассказал, как его беспокоит отказ от наличных денег, и порассуждал о других угрозах цифровых технологий.

Как сообщали Юга.ру, накануне атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда выразил мнение, что трагедия в Керчи произошла из-за негативного влияния интернета. Президент России Владимир Путин связал нападение на колледж с воздействием интернета и глобализации.