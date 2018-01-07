Патриарх Кирилл рассказал, как его беспокоит полный отказ от наличных денег

Предстоятель Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью поговорил об угрозах цифровых технологий

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Патриарх Кирилл дал интервью телеканалу «Россия 1». Речь в получасовой беседе шла о многом — от фигуры Николая II до понятий добра и зла в современном мире. Заговорил священнослужитель и о цифровых технологиях. Он отметил, что, хотя внедрение таковых обеспечит большую эффективность процесса (и это хорошо), но у Церкви вызывает беспокойство вопрос безопасности. «Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу», — сказал патриарх. В качестве примера он привел восторг неких «горячих голов», которые «с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки». Патриарх согласился, что это обеспечит прозрачность, контроль «и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы». Но беспокоит его другое: «А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?».

По словам предстоятеля РПЦ, в некой европейской стране власти требуют для получения гражданства посмотреть видеоролик о жизни, обычаях и законах этой страны — и там «очень ярко представлена вся эта тема ЛГДБ» (вероятно, речь идет о ЛГБТ — прим. Юга.ру). И если человек не соглашается с тем, что «вся эта тема» нормальна — ему не дают вид на жительство или гражданство. Патриарх предположил, что и доступ к финансам, если его переведут на полный электронный безналичный расчет, также может быть ограничен «такого рода условиями». Об отказе от наличных средств на самом деле говорят многие серьезные экономисты: так, нобелевский лауреат Джозеф Штиглиц призвал к постепенному переходу на цифровые валюты на форуме в Давосе в 2017 году, а скандинавские страны и Южная Корея планируют уже завершить этот переход в течение 5-10 лет. «Элементом обеления экономики» называл сокращение расчетов наличными деньгами и министр финансов России Антон Силуанов.