Устроивший взрывы и стрельбу в Керчи студент мог сделать бомбу из военных снарядов — РИА «Новости»
Следствие предположило, что студент, устроивший нападение на политехнический колледж в Керчи 17 октября, мог изготовить самодельную бомбу из снарядов времен Великой Отечественной войны
«Отрабатывается версия кустарного производства СВУ на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны», — рассказали РИА «Новости» представитель экстренных служб Крыма.
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По его словам, в Керчи осталось много боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Время от времени их находят «черные копатели» — самодеятельных поисковиков разных направлений.
Есть кустарные технологии извлечения тротила из этих снарядов, но для этого требуются специальные знания, умение и опыт работы, отметил собеседник издания.
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Как сообщали Юга.ру, 17 октября в керченском колледже студент четвертого курса Владислав Росляков подорвал бомбы и открыл стрельбу. В результате погиб 21 человек, включая стрелка.
На следующий день в Керчи сообщили об открытии счета для оказания помощи пострадавшим в колледже.
В Краснодарском крае 19 октября объявлено днем траура. В этот день в регионе отменили все развлекательные мероприятия.
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