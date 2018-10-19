Устроивший взрывы и стрельбу в Керчи студент мог сделать бомбу из военных снарядов — РИА «Новости»

Следствие предположило, что студент, устроивший нападение на политехнический колледж в Керчи 17 октября, мог изготовить самодельную бомбу из снарядов времен Великой Отечественной войны

«Отрабатывается версия кустарного производства СВУ на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны», — рассказали РИА «Новости» представитель экстренных служб Крыма.

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По его словам, в Керчи осталось много боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Время от времени их находят «черные копатели» — самодеятельных поисковиков разных направлений.

Есть кустарные технологии извлечения тротила из этих снарядов, но для этого требуются специальные знания, умение и опыт работы, отметил собеседник издания.

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Как сообщали Юга.ру, 17 октября в керченском колледже студент четвертого курса Владислав Росляков подорвал бомбы и открыл стрельбу. В результате погиб 21 человек, включая стрелка.

На следующий день в Керчи сообщили об открытии счета для оказания помощи пострадавшим в колледже.