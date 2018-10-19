Устроивший взрывы и стрельбу в Керчи студент мог сделать бомбу из военных снарядов — РИА «Новости»

Крым

Распечатать

Следствие предположило, что студент, устроивший нападение на политехнический колледж в Керчи 17 октября, мог изготовить самодельную бомбу из снарядов времен Великой Отечественной войны

«Отрабатывается версия кустарного производства СВУ на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны», — рассказали РИА «Новости» представитель экстренных служб Крыма.

Читайте также:

По его словам, в Керчи осталось много боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Время от времени их находят «черные копатели» — самодеятельных поисковиков разных направлений. 

Есть кустарные технологии извлечения тротила из этих снарядов, но для этого требуются специальные знания, умение и опыт работы, отметил собеседник издания.  

Смотрите также:

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в керченском колледже студент четвертого курса Владислав Росляков подорвал бомбы и открыл стрельбу. В результате погиб 21 человек, включая стрелка.

На следующий день в Керчи сообщили об открытии счета для оказания помощи пострадавшим в колледже.

В Краснодарском крае 19 октября объявлено днем траура. В этот день в регионе отменили все развлекательные мероприятия. 

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Кабардино-Балкарии полицейский насмерть сбил 82-летнего пешехода
Патриарх Кирилл предупредил, что гаджеты воспитывают в детях стремление постоянно получать удовольствие
В Тимашевском районе 18-летний парень угнал у пенсионерки автомобиль
Устроивший взрывы и стрельбу в Керчи студент мог сделать бомбу из военных снарядов — РИА «Новости»
В Краснодаре врио начальника госпиталя МВД заподозрили в присвоении командировочных 80 тыс. рублей
На Ставрополье пятеро школьников отравились лекарствами

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале