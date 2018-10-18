В Керчи откроют единый счет для оказания помощи пострадавшим в колледже

Крым

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В Керчи сообщили об открытии казначейского счета для оказания помощи пострадавшим 17 октября в политехническом колледже и предупредили о действиях мошенников

«Создаются счета, которые якобы нацелены на помощь пострадавшим. Не перечисляйте туда деньги, чтобы эта помощь не досталась мошенникам. Будет создан единый расчетный счет. Он будет казначейский и при администрации города», — сказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Все собранные деньги пойдут на лечение пострадавших, отмечает пресс-служба городской администрации.

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Как писали Юга.ру, днем 17 октября в Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв, и была слышна стрельба. Cтрелявшим оказался 18-летний учащийся этого учебного заведения, который после покончил с собой.

Погиб 21 человек, в том числе житель Темрюкского района, еще около 50 пострадали.

В Крыму по погибшим объявили трехдневный траур. В Краснодарском крае траур пройдет 19 октября.

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