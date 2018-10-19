Двое пострадавших при стрельбе и взрыве в керченском колледже повторно обратились к медикам

В Керчи к врачам повторно обратились два человека, которые пострадали при взрыве и стрельбе в колледже

Глава министерства здравоохранения Крыма Александр Голенко сообщил, что ранее этим гражданам оказывали только амбулаторную помощь. Сейчас их состояние оценивают как средней и легкой степеней тяжести. По словам Голенко, в больницы продолжают поступать пострадавшие, сообщает РИА «Новости». Также двух женщин, которые получили множественные переломы и осколочные ранения в керченском колледже, доставили в Москву. В Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского им сделали операции. Состояние пациенток оценивают как стабильно тяжелое, сообщает RT.

На Кубани в краевых больницах находятся 14 пострадавших из Керчи. Среди них — четверо пациентов, которые ранее находились в Центральной районной больнице Темрюка. Их перевели в краевые медучреждения после стабилизации состояния, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.