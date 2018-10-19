Двое пострадавших при стрельбе и взрыве в керченском колледже повторно обратились к медикам
В Керчи к врачам повторно обратились два человека, которые пострадали при взрыве и стрельбе в колледже
Глава министерства здравоохранения Крыма Александр Голенко сообщил, что ранее этим гражданам оказывали только амбулаторную помощь. Сейчас их состояние оценивают как средней и легкой степеней тяжести.
По словам Голенко, в больницы продолжают поступать пострадавшие, сообщает РИА «Новости».
Также двух женщин, которые получили множественные переломы и осколочные ранения в керченском колледже, доставили в Москву. В Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского им сделали операции. Состояние пациенток оценивают как стабильно тяжелое, сообщает RT.
На Кубани в краевых больницах находятся 14 пострадавших из Керчи. Среди них — четверо пациентов, которые ранее находились в Центральной районной больнице Темрюка. Их перевели в краевые медучреждения после стабилизации состояния, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
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Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керченском политехническом колледже студент открыл стрельбу и устроил взрыв. Его тело нашли в здании учебного заведения, он покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Однако в дальнейшем его переквалифицировали на убийство двух или более лиц.
По последним данным, всего погиб 21 человек, еще более 40 человек получили ранения. Известно, что среди погибших был житель Темрюкского района Краснодарского края.
В Керчь 19 октября приехала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она встретилась с шестью пострадавшими, которые находятся в больнице.
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