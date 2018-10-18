Похороны погибших в керченском колледже пройдут 19 октября

Погибших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи похоронят 19 октября

По данным управлении информационной политики мининформа республики, 19 октября в 11:00 в Керчи на площади Ленина в Керчи состоится прощание с погибшими. Все расходы по погребению взяло на себя правительство Крыма.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. Выяснилось, что в студентов стрелял 18-летний Владислав Росляков. После этого он покончил с собой. По последним данным, количество погибших увеличилось до 21 человека. В Крыму объявили трехдневный траур.