Глава Крыма заявил, что студент колледжа в Керчи не мог организовать нападение в одиночку
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что у студента керченского колледжа были сообщники в организации нападения
Возможных сообщников студента сейчас устанавливают следователи, рассказал Сергей Аксенов 18 октября на встрече с журналистами.
«Задача (следствия) — установить, кто его готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Это понятно, установлено. Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог», — цитирует «Интерфакс» главу республики.
Как сообщали Юга.ру, 17 октября студент керченского колледжа устроил взрыв и стрельбу. СК установил личность подозреваемого, которым оказался 18-летний Владислав Росляков. Он покончил с собой, его тело нашли в здании колледжа.
Следователи проверяют парня на связь с экстремистами.
По последним данным, погиб 21 человек, среди пострадавших есть жители Кубани. В больницы Краснодарского края накануне доставили шестерых пострадавших.
В Крыму с 18 октября объявили трехдневный траур. В Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керчи. В Сочи 18 октября также состоится траурное мероприятие у здания администрации города.
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