Глава Крыма заявил, что студент колледжа в Керчи не мог организовать нападение в одиночку

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что у студента керченского колледжа были сообщники в организации нападения

Возможных сообщников студента сейчас устанавливают следователи, рассказал Сергей Аксенов 18 октября на встрече с журналистами. 

«Задача (следствия) — установить, кто его готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Это понятно, установлено. Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог», — цитирует «Интерфакс» главу республики. 

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Как сообщали Юга.ру, 17 октября студент керченского колледжа устроил взрыв и стрельбу. СК установил личность подозреваемого, которым оказался 18-летний Владислав Росляков. Он покончил с собой, его тело нашли в здании колледжа.

Следователи проверяют парня на связь с экстремистами. 

По последним данным, погиб 21 человек, среди пострадавших есть жители Кубани. В больницы Краснодарского края накануне доставили шестерых пострадавших.

В Крыму с 18 октября объявили трехдневный траур. В Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керчи. В Сочи 18 октября также состоится траурное мероприятие у здания администрации города. 

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