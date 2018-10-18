Глава Крыма заявил, что студент колледжа в Керчи не мог организовать нападение в одиночку

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что у студента керченского колледжа были сообщники в организации нападения

Возможных сообщников студента сейчас устанавливают следователи, рассказал Сергей Аксенов 18 октября на встрече с журналистами.

«Задача (следствия) — установить, кто его готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Это понятно, установлено. Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог», — цитирует «Интерфакс» главу республики.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября студент керченского колледжа устроил взрыв и стрельбу. СК установил личность подозреваемого, которым оказался 18-летний Владислав Росляков. Он покончил с собой, его тело нашли в здании колледжа. Следователи проверяют парня на связь с экстремистами.

По последним данным, погиб 21 человек, среди пострадавших есть жители Кубани. В больницы Краснодарского края накануне доставили шестерых пострадавших.