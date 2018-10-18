Силовики ищут в нападении в Керчи след «Правого сектора» и «Свидетелей Иеговы» — «КоммерсантЪ»

Крым

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По данным источников издания, Владислава Рослякова проверяют на связи с экстремистами

В результате оперативно-разыскных действий следствие выяснило, что напавший на колледж Владислав Росляков воспитывался в неполной семье: мать, работающая в онкобольнице санитаркой, и отец-инвалид жили раздельно.

По предварительной информации, женщина была членом крымской секты «Свидетелей Иеговы». Ее деятельность Минюст в августе 2017 года внес в список экстремистских организаций. Молодой человек пару раз попадал в полицию, выпив пиво с друзьями, сообщает «Коммерсантъ». При этом следователи проверяют парня на связь с экстремистами. По мнению правоохранительных органов, Росляков интересовался деятельностью запрещенных в России «Правого сектора» Украины и УНА—УНСО.

На данный момент версии о том, что Росляков мог быть экстремистом, ничем не подтверждены.

«Это мог быть и конфликт с другими учениками или учителями»,— сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Он полагает, что нападение готовилось не один месяц.

В августе Рослякову исполнилось 18 лет. Почти сразу он начал оформлять лицензию на охотничье оружие. В магазине «Сокол» Росляков за 30 тыс. рублей приобрел шестизарядный «Бекас» 12-го калибра и 250 патронов. Откуда молодой человек взял деньги — неизвестно. Предположительно, парень извлек порох из части патронов и сделал с десяток гранат по рецептам из интернета. Взрывные устройства он зарядил дробью и мелкими шурупами.

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Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Подозреваемым оказался учащийся этого колледжа Владислав Росляков, который покончил с собой.

По предварительным данным, пострадали 40 человек. Количество погибших возросло до 21 человека. Среди них есть жители Краснодарского края. Семьям погибших власти Крыма выплатят по миллиону рублей, а пострадавшим оплатят реабилитацию.

В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур. В Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии в Керчи.

Взрыв Крым Следственный комитет Стрельба Убийство

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