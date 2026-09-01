Массовые отключения 1 сентября: в Краснодаре без электричества останутся свыше 1 тыс. домов

В Краснодаре 1 сентября пройдут масштабные отключения электроэнергии. Они затронут свыше тысячи домов в разных районах города

ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 1 сентября в городе будут отключать электричество.



С 8:00 до 17:00 света не будет на улицах:

Атарбекова, 17, 19, 23, 25, 27, 38;

Вольная, 41-47;

Камвольная, 3, 3/1;

Оружейная, 13-27;

Тихомировская, 2-26;

Тюляева, 33, 37, 37/1, 39.

С 9:00 до 13:00 по адресам: