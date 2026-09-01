Массовые отключения 1 сентября: в Краснодаре без электричества останутся свыше 1 тыс. домов
В Краснодаре 1 сентября пройдут масштабные отключения электроэнергии. Они затронут свыше тысячи домов в разных районах города
ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 1 сентября в городе будут отключать электричество.
С 8:00 до 17:00 света не будет на улицах:
- Атарбекова, 17, 19, 23, 25, 27, 38;
- Вольная, 41-47;
- Камвольная, 3, 3/1;
- Оружейная, 13-27;
- Тихомировская, 2-26;
- Тюляева, 33, 37, 37/1, 39.
С 9:00 до 13:00 по адресам:
- Артиллерийская, 158-172, 176-218, 207-227, 229-243;
- Бабушкина, 122;
- Брюсова, 26-38, 33-67, 35-67, 40-44, 54-84, 103-105, 111-145;
- проезд Брюсова, 1-13, 4-12;
- Власова, 190, 219;
- Волгоградская, 1-11, 4-16;
- Комсомольская, 189;
- Криничная, 120-128, 125-133, 130-166, 132, 135-149, 146;
- Крупской, 24-40, 33-53, 40, 42-62, 33/1;
- Малая Крайняя, 2-12, 3-7, 21;
- Мира, 21-23, 36-52, 53-65, 54-66;
- Почтовая, 253, 257;
- Рылеева, 117-123, 152-190;
- Северная, 193-195;
- Старокорсунская, 40;
- Урожайная, 11, 13-21, 23-39, 26-46, 35, 48-56;
- Ярославская, 104-136, 115-117, 119-139.
Вода, свет и биотуалеты:
С 9:00 до 16:00 электричество отключах на улицах:
- Бригадная, 64-74;
- Курганная, 58;
- Мичурина, 58-76, 65-73;
- Обрезная, 37-55, 42-68;
- Полевая, 1-27, 2-48;
- Светлая, 1-7, 1, 2-14;
- Строительная, 22-34;
- Хуторская, 3.
С 9:00 до 17:00:
- 4-й Архангельский проезд, 2, 4;
- Авиагородок, 8, 17, 26;
- Агрохимическая, 100-110;
- Адлерская, 1-19, 2-20;
- Артиллерийская, 224-262, 236, 247-285, 289-309;
- Берлизова, 1-19, 2-38, 23-35, 37-57, 40-62;
- Бисерная, 1-17, 2-16;
- Благородная, 24-46;
- Брестская, 40-62, 42, 45-63;
- Виноградный переулок, 2-10, 12-34;
- Воровского, 27-43, 38-76;
- Гомельская, 2-10;
- Губкина, 1-33, 2-22, 28-38, 39-61, 40-48, 59;
- Дзержинского, 137;
- Дорожный переулок, 12, 18;
- Есенина, 95-105;
- Исаева, 1-5, 4-6;
- Карла Маркса, 48-60, 59-71;
- Каспийская, 7-19, 26-40;
- Ломоносова, 82-86, 85-87;
- Новокузнечная, 171-217;
- Пригородная, 20, 35-103, 65/2, 69;
- Ростовское шоссе, 6, 8;
- Северная, 203-221, 223;
- Степная, 1;
- Ткачева, 2-22, 26-32, 34, 36-40, 37, 37-61, 38, 40, 44, 46, 48-72, 61;
- Тургенева, 47;
- Чайковского, 1-19, 2-20;
- Шаляпина, 3-19;
- Эдельвейсов, 3-11, 4-12.
А с 13:00 до 17:00 по адресам:
- 1-й Онежский проезд, 11-17;
- 2-й Онежский проезд, 10-20;
- Артиллерийская, 153-183, 191, 205;
- Бабушкина, 96, 100-104;
- Бульварное кольцо, 15, 19
- Власова, 130-156, 158-168, 159-163, 165-181, 170-172, 183-195, 187-195, 197-199, 219;
- Демченко, 45-99;
- Думенко, 4, 6, 8, 10, 19, 23;
- Кривой переулок, 1-11, 2-4, 4, 11;
- Кропоткина, 82-88, 92-130, 112, 159-163, 165-185, 189, 189-231;
- проезд Кропоткина, 1-13, 2-14;
- Молодежная, 8-10, 10, 12-14;
- Онежская, 12-22, 14;
- Передерия, 96-110, 106, 127-143;
- Пролетарский переулок, 1-21, 2-18;
- Рылеева, 103-115, 128-150;
- Садовый переулок, 1-31, 6-22;
- Сормовская, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
- Фадеева, 211-255, 223, 241, 243;
- Энгельса, 74-88, 86, 90-146, 95-111, 113-14.
Помимо этого, 1 сентября с 9:00 до 18:00 света не будет у абонентов ЖК «Перемена», проживающих по улице Бородинской, 152, 152/1, 152/7, 152а.
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