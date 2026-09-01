Массовые отключения 1 сентября: в Краснодаре без электричества останутся свыше 1 тыс. домов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 1 сентября пройдут масштабные отключения электроэнергии. Они затронут свыше тысячи домов в разных районах города

ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 1 сентября в городе будут отключать электричество.

С 8:00 до 17:00 света не будет на улицах:

  • Атарбекова, 17, 19, 23, 25, 27, 38;
  • Вольная, 41-47;
  • Камвольная, 3, 3/1;
  • Оружейная, 13-27;
  • Тихомировская, 2-26;
  • Тюляева, 33, 37, 37/1, 39.

С 9:00 до 13:00 по адресам:

  • Артиллерийская, 158-172, 176-218, 207-227, 229-243;
  • Бабушкина, 122;
  • Брюсова, 26-38, 33-67, 35-67, 40-44, 54-84, 103-105, 111-145;
  • проезд Брюсова, 1-13, 4-12;
  • Власова, 190, 219;
  • Волгоградская, 1-11, 4-16;
  • Комсомольская, 189;
  • Криничная, 120-128, 125-133, 130-166, 132, 135-149, 146;
  • Крупской, 24-40, 33-53, 40, 42-62, 33/1;
  • Малая Крайняя, 2-12, 3-7, 21;
  • Мира, 21-23, 36-52, 53-65, 54-66;
  • Почтовая, 253, 257;
  • Рылеева, 117-123, 152-190;
  • Северная, 193-195;
  • Старокорсунская, 40;
  • Урожайная, 11, 13-21, 23-39, 26-46, 35, 48-56;
  • Ярославская, 104-136, 115-117, 119-139.

Вода, свет и биотуалеты:

С 9:00 до 16:00 электричество отключах на улицах:

  • Бригадная, 64-74;
  • Курганная, 58;
  • Мичурина, 58-76, 65-73;
  • Обрезная, 37-55, 42-68;
  • Полевая, 1-27, 2-48;
  • Светлая, 1-7, 1, 2-14;
  • Строительная, 22-34;
  • Хуторская, 3.

С 9:00 до 17:00:

  • 4-й Архангельский проезд, 2, 4;
  • Авиагородок, 8, 17, 26;
  • Агрохимическая, 100-110;
  • Адлерская, 1-19, 2-20;
  • Артиллерийская, 224-262, 236, 247-285, 289-309;
  • Берлизова, 1-19, 2-38, 23-35, 37-57, 40-62;
  • Бисерная, 1-17, 2-16;
  • Благородная, 24-46;
  • Брестская, 40-62, 42, 45-63;
  • Виноградный переулок, 2-10, 12-34;
  • Воровского, 27-43, 38-76;
  • Гомельская, 2-10;
  • Губкина, 1-33, 2-22, 28-38, 39-61, 40-48, 59;
  • Дзержинского, 137;
  • Дорожный переулок, 12, 18;
  • Есенина, 95-105;
  • Исаева, 1-5, 4-6;
  • Карла Маркса, 48-60, 59-71;
  • Каспийская, 7-19, 26-40;
  • Ломоносова, 82-86, 85-87;
  • Новокузнечная, 171-217;
  • Пригородная, 20, 35-103, 65/2, 69;
  • Ростовское шоссе, 6, 8;
  • Северная, 203-221, 223;
  • Степная, 1;
  • Ткачева, 2-22, 26-32, 34, 36-40, 37, 37-61, 38, 40, 44, 46, 48-72, 61;
  • Тургенева, 47;
  • Чайковского, 1-19, 2-20;
  • Шаляпина, 3-19;
  • Эдельвейсов, 3-11, 4-12.

А с 13:00 до 17:00 по адресам:

  • 1-й Онежский проезд, 11-17;
  • 2-й Онежский проезд, 10-20;
  • Артиллерийская, 153-183, 191, 205;
  • Бабушкина, 96, 100-104;
  • Бульварное кольцо, 15, 19
  • Власова, 130-156, 158-168, 159-163, 165-181, 170-172, 183-195, 187-195, 197-199, 219;
  • Демченко, 45-99;
  • Думенко, 4, 6, 8, 10, 19, 23;
  • Кривой переулок, 1-11, 2-4, 4, 11;
  • Кропоткина, 82-88, 92-130, 112, 159-163, 165-185, 189, 189-231;
  • проезд Кропоткина, 1-13, 2-14;
  • Молодежная, 8-10, 10, 12-14;
  • Онежская, 12-22, 14;
  • Передерия, 96-110, 106, 127-143;
  • Пролетарский переулок, 1-21, 2-18;
  • Рылеева, 103-115, 128-150;
  • Садовый переулок, 1-31, 6-22;
  • Сормовская, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
  • Фадеева, 211-255, 223, 241, 243;
  • Энгельса, 74-88, 86, 90-146, 95-111, 113-14.

Помимо этого, 1 сентября с 9:00 до 18:00 света не будет у абонентов ЖК «Перемена», проживающих по улице Бородинской, 152, 152/1, 152/7, 152а.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 12 раз вырос спрос на генераторы электроэнергии.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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