Во время взрыва в Керчи погибли 13 человек. Большинство из них — подростки

Крым

Распечатать

Количество жертв взрыва в Керчи выросло до 13 человек

«На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них — подростки. Данные о пострадавших уточняются», — сообщает пресс-служба ведомства. 

Читайте также:

Как писали Юга.ру, утром 17 октября в политехническом колледже на улице в Керчи произошел взрыв. Ранее сообщалось о десяти погибших и 50 пострадавших. 

Изначально предполагалось, что в колледже взорвался газ, однако НАК заявил, что там сработало взрывное устройство. Очевидцы также сообщали, что перед взрывом в здании была стрельба.

Читайте также:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и сообщил, что бомба сработала в столовой колледжа. 

Происшествия Терроризм

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Mash показал фотографии подозреваемого в теракте в Керчи
Число жертв теракта в Керчи увеличилось до 18 человек — Аксенов
Во время взрыва в Керчи погибли 13 человек. Большинство из них — подростки
В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим при взрыве в колледже
Появилось видео с места взрыва в колледже в Керчи
Взрыв в колледже в Керчи признали терактом. Бомба сработала в столовой

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале