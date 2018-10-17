Во время взрыва в Керчи погибли 13 человек. Большинство из них — подростки
Количество жертв взрыва в Керчи выросло до 13 человек
«На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них — подростки. Данные о пострадавших уточняются», — сообщает пресс-служба ведомства.
Как писали Юга.ру, утром 17 октября в политехническом колледже на улице в Керчи произошел взрыв. Ранее сообщалось о десяти погибших и 50 пострадавших.
Изначально предполагалось, что в колледже взорвался газ, однако НАК заявил, что там сработало взрывное устройство. Очевидцы также сообщали, что перед взрывом в здании была стрельба.
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