Количество жертв взрыва в Керчи выросло до 13 человек

«На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них — подростки. Данные о пострадавших уточняются», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как писали Юга.ру, утром 17 октября в политехническом колледже на улице в Керчи произошел взрыв. Ранее сообщалось о десяти погибших и 50 пострадавших.

Изначально предполагалось, что в колледже взорвался газ, однако НАК заявил, что там сработало взрывное устройство. Очевидцы также сообщали, что перед взрывом в здании была стрельба.

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