Васильев отчитался Путину о борьбе с коррупцией в Дагестане. К ответственности привлекли более 200 чиновников
Владимир Путин 10 июля провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым
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Руководитель республики отчитался перед главой государства о ходе исполнения поручений, которые Путин дал руководству Дагестана в ходе рабочей поездки в республику в марте. В частности Васильев рассказал о результатах антикоррупционной работы в регионе.
«Мы больше 200 человек, по сути, привлекли к ответственности по материалам прокуратуры за конфликт интересов, за несоответствие расходов-доходов: кого-то в дисциплинарном порядке, кто-то уволился сам, кого-то наказали», — отметил врио главы Дагестана.
Он добавил, что в республике сформировали кадровый резерв, работа по очистке штата чиновников от коррупции продолжается, передает пресс-служба Кремля.
«Мы приглашаем со всей страны специалистов и экспертов. Конечно же, отдаем предпочтение дагестанцам, тем профессиям, которые нам нужны, потому что мы сейчас очищаем ряды чиновников. Я говорю не только о форме уголовного преследования», — подчеркнул руководитель республики.
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Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года пост главы Дагестана покинул Рамазан Абдулатипов, который возглавлял республику с 2013 года. С начала своего руководства он заявлял, что для победы над коррупцией нужно сменить почти всех чиновников, а «население привыкло жить вне правового поля».
Врио главы республики стал бывший вице-спикер Госдумы и бывший заместитель секретаря Совета безопасности РФ Владимир Васильев.
В январе в Дагестан прибыла спецгруппа, в которую вошли представители Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в республике начались массовые задержания и увольнения чиновников, в том числе в высших кругах руководства.
В марте Владимир Путин посетил Махачкалу, где встретился с жителями Цумадинского и Ботлихского районов Дагестана. Президент назвал коррупцию проблемой, которая тормозит развитие не только республики, но и всей страны.
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