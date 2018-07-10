Васильев отчитался Путину о борьбе с коррупцией в Дагестане. К ответственности привлекли более 200 чиновников

Владимир Путин 10 июля провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым

Руководитель республики отчитался перед главой государства о ходе исполнения поручений, которые Путин дал руководству Дагестана в ходе рабочей поездки в республику в марте. В частности Васильев рассказал о результатах антикоррупционной работы в регионе.

«Мы больше 200 человек, по сути, привлекли к ответственности по материалам прокуратуры за конфликт интересов, за несоответствие расходов-доходов: кого-то в дисциплинарном порядке, кто-то уволился сам, кого-то наказали», — отметил врио главы Дагестана.

Он добавил, что в республике сформировали кадровый резерв, работа по очистке штата чиновников от коррупции продолжается, передает пресс-служба Кремля.

«Мы приглашаем со всей страны специалистов и экспертов. Конечно же, отдаем предпочтение дагестанцам, тем профессиям, которые нам нужны, потому что мы сейчас очищаем ряды чиновников. Я говорю не только о форме уголовного преследования», — подчеркнул руководитель республики.