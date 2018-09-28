Брата бывшего главы Дагестана Абдулатипова арестовали на два месяца

Дагестан

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Суд Махачкалы 28 сентября арестовал депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова — брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова

Чиновника подозревают в участии в преступном сообществе, устанавливавшем инвалидность за взятки. Следствие дополнительно выявило шесть эпизодов получения взяток и служебного подлога членами группы.

Депутат свою вину не признает. Видео из зала суда опубликовали в твиттере СК России.

«Все, в чем меня обвиняют, для меня новое. Я с этим не знаком», — сказал Абдулатипов.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Абдулатипова на два месяца, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как писали Юга.ру, депутата задержали 26 сентября. В доме и рабочем кабинете Абдулатипова прошли обыски.

Напомним, в июне в СМИ появилась информация, что Раджаба Абдулатипова задержали в аэропорту Москвы при попытке покинуть страну. Тогда его брат Рамазан Абдулатипов заявил, что это ложная информация.

Рамазан Абдулатипов Следственный комитет Суд Чиновники

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