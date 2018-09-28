Брата бывшего главы Дагестана Абдулатипова арестовали на два месяца

Суд Махачкалы 28 сентября арестовал депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова — брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова

Чиновника подозревают в участии в преступном сообществе, устанавливавшем инвалидность за взятки. Следствие дополнительно выявило шесть эпизодов получения взяток и служебного подлога членами группы.

Депутат свою вину не признает. Видео из зала суда опубликовали в твиттере СК России.

«Все, в чем меня обвиняют, для меня новое. Я с этим не знаком», — сказал Абдулатипов.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Абдулатипова на два месяца, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.