Глава Дагестана Васильев заявил о продолжении антикоррупционной кампании среди местных чиновников
Дагестан Маша Волобуева
Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что в республике будет продолжаться антикоррупционная кампания среди чиновников
«Вы видите, что идет "зачистка" высших эшелонов власти. Она не закончена. Только тогда, когда будут преодолены негативные процессы коррупции и мздоимства, можно будет об этом говорить», — заявил Васильев.
Он продолжил, что антикоррупционная работа идет в здравоохранении и строительстве. Васильев напомнил поручение президента — убрать прослойку между бюджетом и людьми, сообщает «Интерфакс».
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