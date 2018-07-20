Глава Дагестана Васильев заявил о продолжении антикоррупционной кампании среди местных чиновников

Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что в республике будет продолжаться антикоррупционная кампания среди чиновников

«Вы видите, что идет "зачистка" высших эшелонов власти. Она не закончена. Только тогда, когда будут преодолены негативные процессы коррупции и мздоимства, можно будет об этом говорить», — заявил Васильев.

Он продолжил, что антикоррупционная работа идет в здравоохранении и строительстве. Васильев напомнил поручение президента — убрать прослойку между бюджетом и людьми, сообщает «Интерфакс».