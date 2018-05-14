Экс-мэру Махачкалы Мусаеву продлили арест

Ессентукский городской суд продлил срок заключения под стражей бывшему мэру Махачкалы Мусе Мусаеву на два месяца

На суде 16 марта следователи главка по СКФО просили продлить заключение Мусаева на четыре месяца, но тогда суд решил продлить срок только на два месяца. 14 мая срок содержания под стражей продлили до июня, передает «Черновик».

Как сообщали Юга.ру, 19 января на мэра Махачкалы завели уголовное дело о превышении полномочий при выделении земли. По версии следствия, Мусаев нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 80 млн рублей, выделив в собственность коммерческой фирме земельный участок площадью около 17,5 тысячи кв. метров за 1,1 млн рублей.

В тот же день его задержали, а позднее этапировали в Ессентуки. 26 января Муса Мусаев был отстранен от должности, и.о. главы столицы Дагестана назначили замглавы администрации города Абусупьяна Гасанова.