Главу Каякентского района Дагестана подозревают в превышении полномочий

Дагестан

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Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело против главы Каякентского района Магомедэмина Гаджиева о превышении должностных полномочий

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По версии следствия, в 2017 году чиновник передал в собственность села Усемикент Каякентского района земельный участок площадью более 25 кв. метров. Гаджиев знал о том, что эта территория — республиканская собственность. Сумма причиненного ущерба составила более 25 млн рублей. 

Против экс-главы района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). 

Следователи устанавливают детали произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает 5 октября пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан. 

Гаджиев являлся главой Каякентского района с июля 2015 года. 

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Как писали Юга.ру, в январе в Дагестан прибыла спецгруппа, которая состояла из представителей Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в республике начались массовые задержания и увольнения чиновников. За несколько месяцев к ответственности привлекли более 200 госслужащих.

Превышение полномочий

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