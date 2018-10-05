Главу Каякентского района Дагестана подозревают в превышении полномочий

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело против главы Каякентского района Магомедэмина Гаджиева о превышении должностных полномочий

По версии следствия, в 2017 году чиновник передал в собственность села Усемикент Каякентского района земельный участок площадью более 25 кв. метров. Гаджиев знал о том, что эта территория — республиканская собственность. Сумма причиненного ущерба составила более 25 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в январе в Дагестан прибыла спецгруппа, которая состояла из представителей Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в республике начались массовые задержания и увольнения чиновников. За несколько месяцев к ответственности привлекли более 200 госслужащих.