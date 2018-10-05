Главу Каякентского района Дагестана подозревают в превышении полномочий
Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело против главы Каякентского района Магомедэмина Гаджиева о превышении должностных полномочий
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По версии следствия, в 2017 году чиновник передал в собственность села Усемикент Каякентского района земельный участок площадью более 25 кв. метров. Гаджиев знал о том, что эта территория — республиканская собственность. Сумма причиненного ущерба составила более 25 млн рублей.
Против экс-главы района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).
Следователи устанавливают детали произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает 5 октября пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.
Гаджиев являлся главой Каякентского района с июля 2015 года.
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Как писали Юга.ру, в январе в Дагестан прибыла спецгруппа, которая состояла из представителей Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в республике начались массовые задержания и увольнения чиновников. За несколько месяцев к ответственности привлекли более 200 госслужащих.
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