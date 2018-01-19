Мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий

Дагестан

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  • Муса Мусаев © Фото пресс-службы администрации Махачкалы

Правоохранительные органы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева в рамках возбужденного против него уголовного дела о превышении полномочий

«Мусаев задержан, в ближайшее время будет доставлен в СИЗО», — цитирует ТАСС представителя республиканского управления СКР.

По словам источника, суд изберет мэру меру пресечения Мусаеву в ближайшие дни.

Как сообщали Юга.ру, мэра столицы Дагестана заподозрили в превышении полномочий с ущербом более 81 млн рублей. По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о передаче земельного участка, находящегося в собственности республики, в собственность ОАО «АСПК» по заниженной цене.

Дело в отношении чиновника возбуждено по ст. 286 УК РФ (Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий).

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