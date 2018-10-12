Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного
Мэр Грозного Ибрагим Закриев присвоил дагестанскому борцу Хабибу Нурмагомедову звание почетного гражданина города
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Нурмагомедов 11 октября приехал к нему в гости. Кадыров позвал на встречу со спортсменом известных бойцов Чеченского Республиканского спортивного Клуба «Ахмат».
«Мэр города Грозного Ибрагим Закриев сообщил о присвоении Хабибу звания "Почетный гражданин города Грозного". Хабибу также вручили юбилейную медаль "200 лет городу Грозному" за номером 27, по количеству его побед», — написал Кадыров.
Отцу и тренеру спортсмена Абдулманапу Нурмагомедову присвоили звание «Заслуженный работник физической культуры ЧР». РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова подарил Хабибу ключи от автомобиля.
«Хабиб глубоко порядочный, искренне верующий молодой человек. Он многое делает для единства Уммы. Здоровым образом жизни, настойчивостью в достижении цели, безграничным трудолюбием, соблюдением норм Священного Корана он служит примером для миллионов молодых людей», — написал глава Чечни.
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Большое спасибо Рамзан Ахматович @za_kadyrov_95 и всей Братской Чечне, то как я благодарен вашей поддержке словами не описать, и хвала Аллаху, который сделал нас всех БРАТЬЯМИ посредством нашей религии. И большое спасибо, за столь щедрый подарок и самое главное, уважение проявленное ко мне. ❗️ #Repost @za_kadyrov_95 ・・・ Сегодня легендарный боец UFC @ufc Хабиб Нурмагомедов @khabib_nurmagomedov был не просто у нас в гостях, он был в самом центре общения с нашими ребятами из клуба «Ахмат» @akhmat_mma. Я уверен в том, что блестящих спортсменов, истинных патриотов и настоящих мужчин нужно поощрять, дать им понять, что они нам нужны не просто как чемпионы, а ещё и достойные примеры для нашей молодёжи... Именно поэтому и присвоено Хабибу почетное звание «Почетный гражданин города Грозного», вручена юбилейную медаль «200 лет городу Грозному» за номером 27, соответственно числу его блестящих побед. Указом Главы ЧР его тренеру и отцу Абдулманапу Нурмагомедову @abdulmanap.nurmagomedov присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры ЧР». РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова подарил Хабибу престижный автомобиль. Мы от души поздравляем Хабиба с заслуженным триумфом, желаем нашему Брату горского здоровья и новых побед! #Чечня #Дагестан #РамзанКадыров #АхматСила
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 7 октября Хабиб Нурмагомедов успешно защитил чемпионский титул UFC в легком весе в поединке с ирландским бойцом Конором МакГрегором. Однако после боя победитель устроил потасовку, переросшую в массовую драку с участием полиции. Нурмагомедова признали победителем, но пояс не дали и пригрозили дисквалификацией.
Спортсмена 10 октября представили к званию «Народный герой Дагестана» с присвоением «Золотого орла». Накануне он встретился с болельщиками на «Анжи Арене» в Каспийске — туда пришли 15 тыс. человек.
Полную историю отношений и конфликтов Нурмагомедова и МакГрегора читайтев нашем обзорном материале.
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