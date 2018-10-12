Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного

Мэр Грозного Ибрагим Закриев присвоил дагестанскому борцу Хабибу Нурмагомедову звание почетного гражданина города

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Нурмагомедов 11 октября приехал к нему в гости. Кадыров позвал на встречу со спортсменом известных бойцов Чеченского Республиканского спортивного Клуба «Ахмат».

«Мэр города Грозного Ибрагим Закриев сообщил о присвоении Хабибу звания "Почетный гражданин города Грозного". Хабибу также вручили юбилейную медаль "200 лет городу Грозному" за номером 27, по количеству его побед», — написал Кадыров.

Отцу и тренеру спортсмена Абдулманапу Нурмагомедову присвоили звание «Заслуженный работник физической культуры ЧР». РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова подарил Хабибу ключи от автомобиля.

«Хабиб глубоко порядочный, искренне верующий молодой человек. Он многое делает для единства Уммы. Здоровым образом жизни, настойчивостью в достижении цели, безграничным трудолюбием, соблюдением норм Священного Корана он служит примером для миллионов молодых людей», — написал глава Чечни.