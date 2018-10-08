В Ингушетии участники митинга перешли на согласованную с властями площадку

Протестующие в Магасе перешли на новое место, согласованное с местными властями

Протестующие перенесли палатки и скамейки с центральной площади Магаса на территорию перед зданием телерадиокомпании «Ингушетия». Согласованная акция протеста будет проходить с 8 по 15 октября на центральном проспекте имени Идриса Зязикова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из организаторов.

Он отметил, что количество участников постоянно меняется, люди уходят домой, отдыхают, одеваются теплее и возвращаются. На территории, где проходит митинг, организовали горячее питание.

Ранее правительство региона согласовало проведение протестной акции с 8 по 15 октября. Подвести итоги митинга планируют 15 октября в 18:00.

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между республиками. Она не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году.

Жители Ингушетии устроили акции протеста с требованием разъяснить решение властей. Недовольные граждане устроили автопробег и перекрыли участок федеральной трассы около Магаса.

Евкуров 4 октября подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней, однако некоторые депутаты заявили о фальсификации голосования.

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