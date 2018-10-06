Власти Ингушетии согласовали недельный протестный митинг о границе с Чечней
В правительстве Ингушетии согласовали проведение с 8 по 15 октября протестного митинга
Ранее представители общественного движения «Совет тейпов ингушского народа» направили заявку властям о проведении акции против закона о границе с Чечней. Власти республики рассмотрели уведомление о проведении массового мероприятия и согласовали его.
При этом участникам митинга необходимо соблюдать законодательство — акция не должна начинаться до 7:00 и заканчиваться после 22:00, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Ингушетии.
В заявке общественников указано, что на мероприятии ожидается до 5 тыс. человек. Подвести итоги митинга планируют в 18:00 15 октября.
Как сообщали Юга.ру, договор о закреплении границы между Чечней и Ингушетией Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали 26 сентября. Граница не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году. соглашении указано , что республики произвели «равноценный обмен нежилыми территориями». Также не были затронуты населенные пункты.
Однако жители Ингушетии устроили акции протеста. Они требовали разъяснить решения властей. Граждане, недовольные соглашением, 1 октября провели автопробег и перекрыли участок федеральной трассы около Магаса.
В отношении двух активистов полиция возбудила уголовные дела по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти в сети Интернет). После стало известно о проводимых у активистов обысках.
Евкуров 4 октября подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней. Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования.
В этот же день на главной площади Магаса общественники организовали крупный митинг. Во время него силовики открыли стрельбу в воздух. Акция продолжилась и на следующий день. Ее участники приняли резолюцию, в которой заявили, что соглашение о границе было принято без учета мнения народа. Они назвали действия главы Ингушетии незаконными и потребовали отставки Евкурова.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.