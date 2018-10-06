Власти Ингушетии согласовали недельный протестный митинг о границе с Чечней

В правительстве Ингушетии согласовали проведение с 8 по 15 октября протестного митинга

Ранее представители общественного движения «Совет тейпов ингушского народа» направили заявку властям о проведении акции против закона о границе с Чечней. Власти республики рассмотрели уведомление о проведении массового мероприятия и согласовали его. При этом участникам митинга необходимо соблюдать законодательство — акция не должна начинаться до 7:00 и заканчиваться после 22:00, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Ингушетии. В заявке общественников указано, что на мероприятии ожидается до 5 тыс. человек. Подвести итоги митинга планируют в 18:00 15 октября.

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