В Ингушетии госслужащим пригрозили увольнением за участие в митинге в Магасе

В Ингушетии работникам государственных ведомств пригрозили увольнением за участие в митинге против договора о границе с Чечней

На центральной площади Магаса 5 октября состоялся митинг, собралось около 6 тыс. человек, которые через несколько часов начали расходиться «Интерфакс». По данным источника, с сотрудниками одного из ведомств республики, которые находились на площади после рабочего дня, провели разъяснительную беседу. Им объяснили, что участие в несанкционированных акциях протеста может повлечь увольнение.

Как писали Юга.ру, глава Чечни Рамзан Кадыров иглава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами 26 сентября. Граница не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году. Согласно документу, республики произвели «равноценный обмен нежилыми территориями», населенные пункты не были затронуты.

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Недовольные соглашением жители Ингушетии устроили акции протеста и потребовали от властей объяснения решения. Граждане 1 октября перекрыли участок федеральной трассы около Магаса.

Утром 1 октября МВД по Ингушетии сообщило о возбуждении двух уголовных дел по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти в сети Интернет). После стало известно о проводимых у активистов обысках.

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Как писали Юга.ру, утром 4 октября в центре Магаса начались митинги против соглашения. Позже стало известно, что силовики стреляли в воздух.