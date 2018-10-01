Дзюба назначен капитаном сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 1 октября назвал имя нового капитана национальной команды

Раньше им был вратарь Игорь Акинфеев, однако 1 октября он сообщил о завершении и игровой карьеры в сборной.

Днем тренерский штаб национальной команды представил список футболистов, вызванных для подготовки к матчам Лиги наций против Швеции и Турции, которые пройдут в октябре Калининграде и Сочи. После этого Станислав Черчесов заявил, что капитаном сборной останется нападающий Артем Дзюба.