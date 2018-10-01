Дзюба назначен капитаном сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 1 октября назвал имя нового капитана национальной команды
Раньше им был вратарь Игорь Акинфеев, однако 1 октября он сообщил о завершении и игровой карьеры в сборной.
Днем тренерский штаб национальной команды представил список футболистов, вызванных для подготовки к матчам Лиги наций против Швеции и Турции, которые пройдут в октябре Калининграде и Сочи. После этого Станислав Черчесов заявил, что капитаном сборной останется нападающий Артем Дзюба.
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Как сообщали Юга.ру, форвард вышел в капитанской повязке на матч Лиги наций с Турцией, который прошел в Трабзоне 7 сентября. Капитаном на следующем матче сборной, котрый состоялся 10 сентября в Ростове, был Юрий Газинский.
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