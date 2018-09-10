Газинский станет капитаном сборной России на матче с Чехией

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский 10 сентября выведет сборную России по футболу на контрольный матч с Чехией в Ростове

Об этом сообщается в твиттере сборной России.

Капитаном на матче России и Чехии будет Юрий Газинский! pic.twitter.com/q7qs5U96Ef — Сборная России (@TeamRussia) September 10, 2018

Товарищеский матч состоится 10 сентября на «Ростов-Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00.