Газинский станет капитаном сборной России на матче с Чехией

Краснодарский край, Вся Россия

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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский 10 сентября выведет сборную России по футболу на контрольный матч с Чехией в Ростове

Об этом сообщается в твиттере сборной России.

Товарищеский матч состоится 10 сентября на «Ростов-Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00. 

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Как сообщали Юга.ру, 3 сентября капитаном сборной России был назначен Артем Дзюба. Он провел с капитанской повязкой матч Лиги наций против сборной Турции, в котором забил победный гол. Накануне стало известно, что из-за проблемы со спиной нападающий пропустит игру с чехами.

Напомним, 11 августа Юрий Газинский был назначен вице-капитаном «Краснодара».

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