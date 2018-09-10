Газинский станет капитаном сборной России на матче с Чехией
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский 10 сентября выведет сборную России по футболу на контрольный матч с Чехией в Ростове
Об этом сообщается в твиттере сборной России.
Капитаном на матче России и Чехии будет Юрий Газинский! pic.twitter.com/q7qs5U96Ef— Сборная России (@TeamRussia) September 10, 2018
Товарищеский матч состоится 10 сентября на «Ростов-Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00.
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Как сообщали Юга.ру, 3 сентября капитаном сборной России был назначен Артем Дзюба. Он провел с капитанской повязкой матч Лиги наций против сборной Турции, в котором забил победный гол. Накануне стало известно, что из-за проблемы со спиной нападающий пропустит игру с чехами.
Напомним, 11 августа Юрий Газинский был назначен вице-капитаном «Краснодара».
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