Сборная России обыграла Турцию в первом матче Лиги наций

Футбольные сборные России и Турции 7 сентября провели матч 1-го тура Лиги наций УЕФА

Игра состоялась в Трабзоне и завершилась победой гостей — 1:2.

Первый мяч забил на 13-й минуте Денис Черышев. На 41-й минуте Сердар Азиз попытался увести турков от поражения и сравнял счет. На 49-й минуте Артем Дзюба, назначенный капитаном сборной России на этот матч, снова вывел свою команду вперед и установил окончательный счет поединка.

Матч собрал на трибунах стадиона «Шенол Гюнеш» 35 тыс. болельщиков.

Вторая игра сборной России в рамках Лиги наций назначена на 11 октября. Команда Станислава Черчесова на стадионе «Калининград» сыграет со сборной Швеции.

Как сообщали Юга.ру, 10 сентября россияне проведут товарищеский матч со сборной Чехии на «Ростов-Арене».