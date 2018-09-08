Сборная России обыграла Турцию в первом матче Лиги наций

Вся Россия, В мире

Распечатать

Футбольные сборные России и Турции 7 сентября провели матч 1-го тура Лиги наций УЕФА

Игра состоялась в Трабзоне и завершилась победой гостей — 1:2.

Первый мяч забил на 13-й минуте Денис Черышев. На 41-й минуте Сердар Азиз попытался увести турков от поражения и сравнял счет. На 49-й минуте Артем Дзюба, назначенный капитаном сборной России на этот матч, снова вывел свою команду вперед и установил окончательный счет поединка.

Матч собрал на трибунах стадиона «Шенол Гюнеш» 35 тыс. болельщиков.

Вторая игра сборной России в рамках Лиги наций назначена на 11 октября. Команда Станислава Черчесова на стадионе «Калининград» сыграет со сборной Швеции.

Как сообщали Юга.ру, 10 сентября россияне проведут товарищеский матч со сборной Чехии на «Ростов-Арене».

Сборная России Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Армавир» набрал первые домашние очки, сыграв вничью с «Шинником»
«Краснодар-2» уступил «Авангарду» и прервал девятиматчевую беспроигрышную серию
В Адыгее легковушка врезалась в грузовик и загорелась. Погибли два человека
Аварийные службы и коммунальщики Анапы устраняют последствия ливней со шквалистым ветром
В Крыму потерпел бедствие буксир, залитый дождем. Экипаж несколько часов дрейфовал на плоту в шторм
В Новороссийске автобус снесло в море селевым потоком

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале