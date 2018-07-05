В ростовском зоопарке поселился Артем Дзюба. И это детеныш лани

В ростовском зоопарке в честь футболиста сборной России Артем Дзюба назвали детеныша лани

«Мы гордимся достижениями нашей сборной, а победа, которую праздновала вся страна, запомнится теперь надолго. Вот мы и решили назвать малыша в честь Артема Дзюбы. Лань наделена такими же характеристиками, как Артем. Она быстрая, меткая и уверенная в себе», — рассказал журналисту портала 161.ru директор зоопарка Александр Жадобин.



Детеныш лани родился 16 июня.



В московском зоопарке тоже гордятся сборной — вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла назвали в честь голкипера российской сборной Игоря Акинфеева.



Как писали Юга.ру, сборная России 1 июня в серии пенальти обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и вышла в четвертьфинал. Игра завершилась со счетом 1:1 (4:3). При счете 0:1 Артем Дзюба забил гол, нанеся точный удар с 11‑метровой отметки.

Как пишет портал Sports.ru, помимо того, что футболист забил три гола на ЧМ (кроме Испании, он поразил ворота Саудовской Аравии и Египта), Дзюба выиграл больше всех верховых дуэлей на турнире — 60 штук.

Сборная России проведет матч четвертьфинала ЧМ-2018 в Сочи против сборной Хорватии 7 июля в 21:00.