В Дагестане задержали замминистра образования республики
В Дагестане задержали заместителя главы минобразования республики Дагира Исамутдинова
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По предварительной информации, его подозревают в причастности к хищению бюджетных денег. Об этом 6 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
При каких обстоятельствах задержан чиновник не уточняется.
Как сообщали Юга.ру, в феврале по факту хищения бюджетных денег задержали бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова. В дальнейшем его взяли под арест.
В январе в республику прибыла спецгруппа, состоящая из представителей Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в Дагестане начались массовые задержания и увольнения высопоставленных госслужащих. Менее чем за полгода к ответственности привлекли более 200 чиновников.
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