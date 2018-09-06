В Дагестане задержали замминистра образования республики

Дагестан

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В Дагестане задержали заместителя главы минобразования республики Дагира Исамутдинова

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По предварительной информации, его подозревают в причастности к хищению бюджетных денег. Об этом 6 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

При каких обстоятельствах задержан чиновник не уточняется.

Как сообщали Юга.ру, в феврале по факту хищения бюджетных денег задержали бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова. В дальнейшем его взяли под арест.

В январе в республику прибыла спецгруппа, состоящая из представителей Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в Дагестане начались массовые задержания и увольнения высопоставленных госслужащих. Менее чем за полгода к ответственности привлекли более 200 чиновников.

Кадровые перестановки Чиновники

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