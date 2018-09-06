В Дагестане задержали замминистра образования республики

В Дагестане задержали заместителя главы минобразования республики Дагира Исамутдинова

По предварительной информации, его подозревают в причастности к хищению бюджетных денег. Об этом 6 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. При каких обстоятельствах задержан чиновник не уточняется.

Как сообщали Юга.ру, в феврале по факту хищения бюджетных денег задержали бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова. В дальнейшем его взяли под арест.