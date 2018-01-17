Спецгруппа Генпрокуратуры прибыла в Дагестан для проверки органов власти

В Дагестане начала работу группа из 38 прокуроров Генпрокуратуры, которые прибыли в республику для проверки деятельности местных органов власти

Помимо прокуроров в группу проверяющих включены около 40 экспертов и консультантов. Руководить работой группы будет заместитель Генпрокурора РФ Иван Сыдорук.

Спецгруппу в Дагестане пригласил врио главы республики Владимир Васильев, который уже встретился с проверяющими, пишет «Коммерсантъ».

«Когда я получил задачи от президента Владимира Владимировича Путина и был представлен здесь в качестве врио главы Дагестана, столкнулся с множеством обращений граждан, суть которых сводилась к тому, что по многим из них не приняты объективные решения, как считают заявители»,— заявил Владимир Васильев на встрече с прокурорами.

По его словам, люди считают, что не добились справедливости несмотря на принятые на региональном и местном уровне решения.

«В связи с этим и по ряду других обстоятельств я попросил генпрокурора, чтобы мы посмотрели с прикомандированной командой прокуроров из других регионов состояние надзора, соблюдение прав граждан в первую очередь»,— пояснил врио главы.

В группу прикомандированных прокуроров, по его словам, вошли представители всех субъектов РФ, за исключением Северо-Кавказского федерального округа.

Васильев уточнил, что основными направлениями работы группы станут соблюдение прав граждан, вопросы безопасности, работа с заявлениями, выплата зарплаты, безопасность труда, экология, энергетика, выделение земель под застройку.

«Полагаем, что объективный подход к застарелым проблемам позволит нам сделать правильные выводы, в том числе и кадровые, если это будет необходимо, с тем, чтобы улучшить систему реагирования и защиты прав людей нашей республики, поднимать ее до уровня лучших показателей России. Такая задача поставлена президентом России», — добавил руководитель республики.

Как сообщали Юга.ру, вице-спикер Госдумы, глава партии «Единая Россия» Владимир Васильев был назначен исполняющим обязанности главы Дагестана 3 октября 2017 года. Бывший глава республики Рамазан Абдулатипов, руководивший регионом с 2013 года, написал заявление об увольнении 27 сентября.

С момента его назначения в республике уже произошел ряд кадровых перестановок, в том числе в правительстве и администрации главы РД.