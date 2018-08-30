Арестованного главу фонда ОМС Дагестана отстранили от должности

Дагестан

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Главу фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеда Сулейманова 30 августа отстранили от должности

Такое решение вынес суд. В отношении Сулейманова возбудили три уголовных дела. Чиновника подозревают в создании преступного сообщества, мошенничестве на 210 млн рублей и превышении должностных полномочий. Уголовные дела объединили в одно производство.

Следователи проводят оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Как сообщали Юга.ру, Сулейманова задержали в аэропорту Махачкалы 17 августа. Его 20 августа арестовали на два месяца.

Следственный комитет Суд Чиновники

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