В Дагестане задержали главу ФКУ Упрдор «Каспий»

Дагестан

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В Махачкале 4 сентября силовики задержали руководителя ФКУ Упрдор «Каспий» Магомедрасула Омарова

Об этом рассказал источник в силовых структурах республики, добавив, что кабинете чиновника проходит обыск. Обвинение чиновнику предъявлено не было.

«Мероприятия проходят в рамках расследования хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию автодорог», — уточнил источник ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в январе в Дагестан прибыла спецгруппа, состоящая из представителей Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в республике начались массовые задержания и увольнения чиновников, в том числе в высших кругах руководства. Менее чем за полгода к ответственности привлекли более 200 госслужащих.

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