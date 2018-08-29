В Минкомсвязи признали, что Telegram невозможно полностью заблокировать
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин 29 августа сообщил о невозможности полной блокировки мессенджера Telegram
По словам Волина, у основателей мессенджера достаточно ресурсов, чтобы избежать блокировки.
«На сегодняшний день полностью заблокировать что-либо в интернете невозможно. Если у того, кого вы блокируете, есть интеллектуальные, материальные и IT-ресурсы, он сможет обойти запрет», — цитирует ТАСС замминистра.
Как сообщали Юга.ру, в марте Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки личных переписок пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке мессенджера, а 12 апреля попросил Таганский суд немедленно заблокировать Telegram на территории России.
На следующий день иск был удовлетворен. Через несколько дней суд ограничил доступ к 18 VPN и прокси-сервисам.
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Утром 28 августа СМИ писали о том, что Telegram начал работать на территории страны. Позже Роскомнадзор опроверг информацию о частичной отмене блокировки мессенджера. В тот же день представители Telegram сообщили о том, что будут передавать спецслужбам данные пользователей, подозреваемых в терроризме.
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