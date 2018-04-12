Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram

Роскомнадзор 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска регулятора

Об этом сообщили на подготовительном заседании.

«Это судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляет ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», — цитирует Meduza представителя Роскомнадзора.

Рассмотрение иска по существу назначили на 13 апреля. Отмечается, что представители Telegram на подготовительном заседании не присутствовали.