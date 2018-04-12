Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram
Роскомнадзор 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска регулятора
Об этом сообщили на подготовительном заседании.
«Это судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляет ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», — цитирует Meduza представителя Роскомнадзора.
Рассмотрение иска по существу назначили на 13 апреля. Отмечается, что представители Telegram на подготовительном заседании не присутствовали.
Как сообщали Юга.ру, в конце марта Верховный суд не удовлетворил иск Telegram о признании недействительным приказа ФСБ, требовавшей предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Роскомнадзор сделал мессенджеру предупреждение — у него было 15 дней для исправления нарушений. В Telegram заявили, что исполнить требования ФСБ невозможно — администратор сервиса в существующей архитектуре не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования сообщений.
Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке Telegram, руководство которого отказалось предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера.
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