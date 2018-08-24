В Адыгее зарегистрировали подгруппу по проведению референдума о пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия Адыгеи 22 августа зарегистрировала региональную подгруппу инициативной группы референдума по изменению пенсионного возраста

Порталу Юга.ру в ЦИК Республики Адыгея подтвердили, что на заседании 22 августа зарегистрировали Адыгейскую республиканскую региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума о пенсионной реформе.

Подгруппа предложила вынести на обсуждение вопрос: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?».

По данным «Интерфакс-Юг», в состав подгруппы вошло 103 человека.

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Чтобы провести референдум, инициативной группе необходимо зарегистрировать 43 региональных отделения. После этого необходимо собрать 2 млн подписей в поддержку референдума.

Центральная избирательная комиссия 8 августа одобрила вопросы от трех групп. В КПРФ в августе заявили о том, что им мешают провести всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста. Избирком по Краснодарскому краю 23 августа одобрил заявку региональной подгруппы о проведении референдума.