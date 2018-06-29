РФС назвал Смолова лучшим футболистом сезона-2017/2018

Российский футбольный союз опубликовал список лауреатов сезона-2017/2018 в РФПЛ и список 33 лучших игроков турнира, в который вошли три игрока ФК «Краснодар»

Лучшим футболистом года РФС назвал нападающего «быков» и сборной России Федора Смолова. Этот титул Смолов получает второй раз — впервые его признали игроком года по итогам сезона-2015/2016.

В список 33 лучших игроков сезона в РФПЛ Смолов вошел как лучший левый нападающий, бывший капитан команды Андреас Гранквист, покинувший «Краснодар» по окончании сезона, назван лучшим левым центральным защитником, а Юрий Газинский стал третьим в амплуа «центральный полузащитник». Смолов фигурирует в списке 33 лучших игроков сезона 4-й раз подряд, Гранквист оказался там во второй раз, а Газинский — впервые.

Как сообщали Юга.ру, основателя и президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого РФС наградил специальным призом «За вклад в развитие футбола».