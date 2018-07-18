Смолов подешевел на 2 млн евро после ЧМ-2018

Немецкий сайт Transfermarkt, который специализируется на подсчете рыночной стоимости футболистов, обновил цены на игроков, которые приняли участие в чемпионате мира 2018 года

На основе данных Transfermarkt портал Sports.ru составил рейтинг стоимости российских футболистов, стоимость которых изменилась после выступления на мундиале. В него вошли 11 представителей сборной России, 9 из них за месяц подорожали, двое подешевели.

Самый большой рост в цене произошел у Александра Головина — с 18 млн до 25 млн евро. За Марио Фернандеса предлагают 20 млн евро, что на 4 млн больше, чем месяц назад.

На третьем месте в списке самых дорогих российских футболистов идет Федор Смолов, который потерял 2 млн евро и теперь оценивается в 14 млн евро.