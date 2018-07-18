Смолов подешевел на 2 млн евро после ЧМ-2018
Немецкий сайт Transfermarkt, который специализируется на подсчете рыночной стоимости футболистов, обновил цены на игроков, которые приняли участие в чемпионате мира 2018 года
На основе данных Transfermarkt портал Sports.ru составил рейтинг стоимости российских футболистов, стоимость которых изменилась после выступления на мундиале. В него вошли 11 представителей сборной России, 9 из них за месяц подорожали, двое подешевели.
Самый большой рост в цене произошел у Александра Головина — с 18 млн до 25 млн евро. За Марио Фернандеса предлагают 20 млн евро, что на 4 млн больше, чем месяц назад.
На третьем месте в списке самых дорогих российских футболистов идет Федор Смолов, который потерял 2 млн евро и теперь оценивается в 14 млн евро.
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Следом идут Игорь Акинфеев (12 млн евро, +2), Роман Зобнин (10 млн евро, +2), Артем Дзюба (10 млн евро, +3), Далер Кузяев (8 млн евро, +1), Денис Черышев (8 млн евро, +5), Игорь Смольников (6,5 млн евро, -0,5), Юрий Газинский (6 млн евро, +0,8) и Илья Кутепов (5 млн евро, +1,6)
Стоимость нескольких представителей сборной осталась прежней: Алан Дзагоев (15 млн), Алексей Миранчук (14 млн), Андрей Лунев и Антон Миранчук (по 8 млн).
Перед стартом мирового первенства состав российской команды оценивался в 161,8 млн евро. После завершения турнира Transfermarkt обновил данные: трансферная сумма игроков сборной выросла на 21,9 млн и составляет 183,7 млн евро, передает пресс-служба РФС.
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Как сообщали Юга.ру, на минувшем чемпионате мира сборная России впервые в истории вышла в 1/4 финала турнира. В матче за выход в полуфинал команда Станислава Черчесова по пенальти проиграла Хорватии. Федор Смолов первым пробивал 11-метровый, и голкипер Даниэль Субашич отбил мяч. Также не смог забить Марио Фернандес.
Смолов выступил в пяти матчах мирового первенства, в которых не забил ни одного гола. Главный тренер сборной Станислав Черчесов взял на себя вину за неудачное выступление форварда.
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